Das Feuer, das das Haus bedroht. Überall Rauch, sodass er kaum mehr etwas sehen kann. Funken, die Löcher in die Kleidung sengen. Stefan Abele stammt aus Bargau und lebt seit zwölf Jahren in Jávea. In der Tagespost berichtet er, wie er das verheerende Feuer an der Costa Blanca erlebt hat. weiter