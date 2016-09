Fußball, 3. Liga: VfR Aalen erwartet zum Flutlichtspiel am Freitag Hansa Rostock im Rohrwang

Der VfR Aalen ist Tabellenzweiter, Hansa Rostock Zwölfter. Und dennoch will VfR-Trainer Peter Vollmann vor dem Flutlichtspiel am Freitagabend (18 Uhr) im Aalener Rohrwang gegen die Hanseaten nichts von einer Favoritenrolle wissen. „Es ist ein Spiel wie 25 andere in dieser Saison für uns auch."