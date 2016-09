Handball, Oberliga: Der TSB Gmünd startet bei Titelfavorit Kornwestheim in die Saison

Für die Handballer des TSB Schwäbisch Gmünd kommt es am ersten Spieltag der neuen Saison gleich knüppeldick: Der Oberligist reist zum Drittliga-Absteiger und Titelfavoriten SV Kornwestheim. Anpfiff in der Sporthalle Ost ist am Samstag um 20 Uhr.