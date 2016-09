Die Kunstszene im Südwesten des Landes ist vielfältig und spannend. Das zeigt auch eine Ausstellung, die am Sonntag, 11. September, 11 Uhr, in der Südwestgalerie in Hüttlingen eröffnet wird. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Künstlerbund Baden-Württemberg und zeigt Arbeiten von 20 Künstlerinnen und Künstlern. weiter