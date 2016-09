Der Duft von Knoblauch, Ingwer und asiatischen Gewürzen liegt in der Luft. In der kleinen Küche des „Wirtshaus zur Rose“ in Bettringen schnippeln Manita und Dev Khadka bergeweise frisches Gemüse und bringen es mit dem Gemisch an Gewürzen zum Brutzeln. 24 Gäste sind heute angesagt. Sie wollen nepalesische Spezialitäten essen. weiter