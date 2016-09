Michaela Eberle wird IHK-Hauptgeschäftsführerin

Paukenschlag bei der Vollversammlungssitzung der IHK Ostwürttemberg am Donnerstagabend: Michaela Eberle wurde vom höchsten IHK-Gremium auf Vorschlag des IHK-Präsidiums zur neuen Hauptgeschäftsführerin gewählt. Die bisherige Leiterin des Geschäftsfeldes Standortpolitik bei der IHK Ostwürttemberg tritt ihr Amt bereits am 1. November an. weiter