Polizist mit sehr gutem Augenmaß

Abtsgmünd/Leinzell.

Ein gutes Augenmaß ist für einen schwäbischen Landpolizisten so wertvoll wie ein DNA-Abgleich oder andere hochtechnisierte Hilfsmittel. In diesem Fall könnte man sogar sagen: ein Holzauge.Der Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg zeigte am Montag bei der Polizei den Diebstahl einer größeren weiter