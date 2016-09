Lichtkunst in 25 Städten der Region Stuttgart – auch am Remsstrand und auf dem Salvator

Drei Wochen lang zeigt das Festival „Aufstiege“ der KulturRegion Stuttgart Lichtkunstwerke im öffentlichen Raum Ab Samstag, 17. September, werden in 25 Städten und Gemeinden der Region Stuttgart nach Einbruch der Dunkelheit Lichtkunstwerke im öffentlichen Raum zu entdecken sein – auch am Salvator und am Remsstrand in Gmünd. weiter