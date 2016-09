Mehr als 100 Wohnwagengespanne am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft in Göggingen

Spitz auf Knopf ging’s am Samstag in Göggingen zu. Dort trafen sich die 21 besten Gespannfahrer aus Deutschland, um unter sich den auszumachen, der am geschicktesten mit Auto und Wohnwagen hantiert. weiter