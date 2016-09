Es ist längst Tradition – das Kolping-Bergfest am Fuße des Scheuelbergs am Ende der großen Ferien. Und auch in diesem Jahr fanden sich bei herrlichem Wetter viele Gläubige ein, um mit Präses Daniel Psenner den Gottesdienst unter freiem Himmel zu feiern – und ein Mittagessen zu genießen. weiter