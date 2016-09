Leckere Sträuble und musikalische Mundart-Comedy am Samstag in der Mozarthalle mit „Achim & Hubbe“

Am Samstag war es wieder so weit. Das „Sträublesfest“ des Hussenhofer Musikvereins startete seinen schwäbischen Abend in der Mozarthalle mit „Achim & Hubbe“. Das Gesangs- und Comedyduo brachte mit Mundart in Wort und Musik ausgelassene Stimmung in die Bude. weiter