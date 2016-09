Geschichte spannend dokumentiert

In einer Dokumentation wird der Prozess der Sanierung des Schlosses dargestellt: Mit Fotos vom Urzustand, mit Zeitungsberichten über die heißen Diskussionen, ob Sanierung oder nicht, und mit einem gut durchdachten Konzept eines Rundgangs. Am Tag des offenen Denkmals wurde die Ausstellung „Die 90er Jahre in Heubach – das Schloss wird weiter