Nach drei Niederlagen in Folge findet sich die Gmünder Normannia unversehens im Abstiegskampf der Verbandsliga wieder. Nach einer 1:0-Führung in der ersten Halbzeit musste die Elf aus dem Gmünder Schwerzer am Samstag 1:2 geschlagen die Heimreise aus Pfullingen antreten. weiter