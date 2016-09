Viele Gäste genießen ein buntes Programm beim Kartoffelerntefest in Bopfingen-Baldern

Kartoffeln zum Anfassen im wahrsten Wortsinn, das gab es beim Kartoffelerntefest in Bopfingen-Baldern. Heimische Regionalvermarkter gewährten informative Einblicke in den Kartoffelanbau und zeigten die Vielfalt der Kartoffelsorten in Deutschland auf. weiter