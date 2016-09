160-köpfige Delegation aus Abtsgmünd war in der Partnergemeinde in Castel Bolognese in Italien

Mit vielen Eindrücken im Gepäck kamen am Sonntagabend 160 Abtsgmünder und Eschacher aus Italien wieder in der Heimat an. Auf dem Programm stand die Feier der zehnjährigen Partnerschaft mit Castel Bolognese. Und noch mehr, schließlich gab es eine Fülle an Veranstaltungen, die während der fünf Tage erlebt wurden. weiter