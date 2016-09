Tag des offenen Denkmals an der vor zwei Jahren renovierten Reiterles Kapelle in Waldstetten

Sie steht am Schnittpunkt mehrerer Wanderwege und unter dem Schutz einer mächtigen Linde. Zu ihrem 300-jährigen Bestehen im Oktober 2014 wurde der Reiterles Kapelle durch sensible Sanierungsmaßnahmen zur neuen Würde verholfen. Am Tag des offenen Denkmals war das Kleinod auf Waldstetter Gemarkung Ziel zahlreicher Besucher. weiter