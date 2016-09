In Bettringen glaubt kaum jemand mehr an Zufall: Im April zündete ein Brandstifter in den Hagenäckern Autos an. Vor zwei Wochen legte jemand Feuer in einer Scheune an der Weilerstraße. Und am Wochenende brannte der Carport des Sohnes des Scheunenbesitzers. Die Polizei ermittelt nun auch, ob es Zusammenhänge zwischen den Bränden gibt. weiter