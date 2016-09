Am Tag der offenen Tür in Weitmarser Gemeinschaftsunterkunft informieren sich Anwohner

Mitte Oktober könnten die ersten Flüchtlinge in das neue Mehrfamilienwohnhaus in Weitmars einziehen. Bei einem Tag der offenen Tür am Montag informierten sich rund 50 Interessierte im Haus über die Gemeinschaftsunterkunft. weiter