Der Gmünder Kunstverein gibt seiner neuen Ausstellungsserie die Überschrift „Zeigen und täuschen“. Was würde zum Auftakt besser passen, als eine Giers-Präsentation. „Konzept Zufall“ heißt sie, an diesem Freitag wird sie (19 Uhr) in der Galerie des Kunstvereins im Kornhaus Schwäbisch Gmünd eröffnet. weiter