Werden Menschen vermisst, kommen bei der Suche Rettungshunde zum Einsatz. Die Bereitschaft Rettungshunde des Deutschen Roten Kreuzes in Schwäbisch Gmünd trainiert zweimal die Woche, damit ihre Hunde im Ernstfall bereit sind. So auch an einem Sommerabend im Wald bei Bruck. weiter