Kreisbau stellt am Mittwochabend in der Stadthalle ihre Pläne vor: 19 Wohnungen und eine Pflege-WG mit elf Appartements

19 Eigentumswohnungen, dazu eine Pflegewohngemeinschaft mit elf Appartements. Die Kreisbau Ostalb informierte am Mittwochabend in der Stadthalle über ihr Neubauprojekt in Heubach. Rund 70 Interessierte wollten mehr wissen. weiter