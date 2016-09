Der Lenksystemhersteller Robert Bosch Automotive Steering (Bosch AS) plant, in den kommenden Jahren rund 760 der 5500 Stellen im Werk Schwäbisch Gmünd abzubauen. Man wolle die „langfristige Wettbewerbsfähigkeit des weltweit größten Werkes wiederherstellen“, so Bosch AS. Gewerkschaft und Betriebsrat reagierten überrascht – und weiter