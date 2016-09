Den perfekten Schutz vor Hochwassern und ihren Folgen gibt es nicht, zumal wenn sie so extrem ausfallen, wie das am 29. Mai in Waldstetten. Wohl aber Vorsorgemaßnahmen, die den Schaden begrenzen können. Das machten die Fachleute bei der Bürgerversammlung in der Waldstetter Stuifenhalle am Mittwochabend deutlich. weiter