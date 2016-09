In Aalen offenbar kein Bedarf – An diesem Freitag endet die Saison auch im Hirschbachbad

Die Freibadsaison 2016 in Aalen ist ab morgen Geschichte. An diesem Freitag hat das Hirschbachbad zum letzten Mal geöffnet – natürlich nur für Zweibeiner. In anderen Städten gibt es dagegen am letzten Tag vor der Winterpause einen Hunde-Badetag. weiter