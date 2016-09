Die Tage von „Four Steps“ in Lorch-Waldhausen sind gezählt. Bis Anfang Oktober wird die Therapieeinrichtung an den Standort Schorndorf verlegt. Was mit dem leeren Gebäude geschieht, sei noch nicht klar, macht der Verein für Jugendhilfe deutlich. Dieser steht seit dem Belegungsstopp Ende August in der Kritik. weiter