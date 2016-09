Darum will die Jugendkunstschule am Münsterplatz Platz für junge Menschen und Kreativität schaffen

Am Samstagvormittag war es so weit: Die Jugendkunstschule öffnete ihre Türen im Kepplerhaus am Münsterplatz 15. Ein Haus mit Kunstvergangenheit. Ab sofort erobern junge Künstler und die, die es werden wollen, die Räume. weiter