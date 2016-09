In seinem neuen Live- Programm „Lucky man“ nimmt Entertainer Luke Mockridge am 27. Januar 2017 im Schwäbisch Gmünder Prediger mit in die Welt der Selbstfindung. Charmant, reflektiert, scharf beobachtet, aber gewohnt optimistisch, erfasst er aktuelle Themen mit großer Neugier. Vom Einzug in die erste eigene Bude, über WG -Partys, bis hin weiter