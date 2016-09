Fußball, 3. Liga: Der VfR Aalen verpasst mit 2:2 in Großaspach den Sprung an die Tabellenspitze

So muss Fußball sein. Zwei Mannschaften, die sich nichts schenken und bis zur letzten Sekunde den Sieg wollen. Dass am Ende des Südschlagers der 3. Liga zwischen Großaspach und Aalen die Gäste von der Ostalb mit dem 2:2 unentschieden eher haderten, liegt an den klareren Chancen der VfR-Elf, die bereits nach neun Minuten 2:0 geführt hat. weiter