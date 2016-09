Zum 22. Weltkindertag in Schwäbisch Gmünd, verwandelte sich der Sandspielplatz am oberen Marktplatz am Samstag in ein riesiges Goldlager. Der Gmünder Arbeitskreis „Weltkindertag“ nahm diesen zum Anlass, mit einem Familien-Spielfest auf die Rechte aller Kinder aufmerksam zu machen. weiter