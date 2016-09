„Gmünd feiert“ verwandelt die Innenstadt in eine Partymeile – 20 Bands und DJs lockten Besucher

Die zweite Auflage von „Gmünd feiert“ lockte am Samstag mit Live-Bands und DJs die Partyfreunde in die Gmünder Innenstadt. Der einsetzende Regen verdarb die Feierlaune nicht – in den Lokalen wurde einfach enger zusammengerückt. weiter