Fußball, Bezirksliga: Bargau bleibt vorn – FCN gewinnt in Heubach – Waldhausen mit Kantersieg

Der FC Bargau bleibt vorerst das Maß der Dinge in der Bezirksliga: Der Tabellenführer siegte mit 5:0 klar in Unterkochen. Waldhausen schoss Türkspor Heidenheim 7:0 ab. Im Gmünder Derby setzte sich die Normannia bei Aufsteiger Heubach mit 5:3 durch. In Neresheim gab es ein packendes Duell zweier Torjäger. weiter