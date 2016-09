Pfeiffer-Trompeten-Consort begeistert in Neresheim und überrascht mit Solo für drei Pauken und Orgel

Die Konzerte in der Abteikirche Neresheim finden großen Zuspruch in der Region. Dicht besetzt waren die Reihen am Sonntag im Konzert mit dem Pfeiffer-Trompeten-Consort, das den weiten Raum mit prächtigen Klängen erfüllte. weiter