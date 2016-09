Turbulent. Aufgeheizt. Gedrückt. So beschreiben Mitarbeiter und Arbeitnehmervertreter die Stimmung während der Betriebsversammlung am Montag bei Bosch AS, während der die Werkleitung die 5500 Beschäftigten über die Sparpläne informierte. Betriebsrat und Gewerkschaften kündigten massiven Widerstand und Protestaktionen an. weiter