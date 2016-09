Lüpertz in der Villa

Er zählt zu den bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart. Nun konnte das Museum Villa Seiz für ihn gewinnen. Am Freitag, 30. September, 19.30 wird auf dem Nepperberg eine Ausstellung mit Werken von Markus Lüpertz eröffnet. Der Künstler selbst ist vor Ort.Im Mittelpunkt der Ausstellung aber steht die Kunst des am 25. April in Reichenberg weiter