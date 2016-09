Bergab bei Rückenwind – so fühlt es sich auf dem Pedelec an, sagt Andrea Pitschmann. Sie und ihr Mann Andreas Mooslehner zählen zu den Stammkunden des Pedelec-Verleihs am Gmünder Bahnhof. Denn sie genießen es, ihre Radausflüge damit ausdehnen zu können, ohne sich abstrampeln zu müssen. weiter