Drei Windkraftanlagen werden auf Bartholomäer Gemarkung in Zusammenarbeit mit den Heidenheimer Stadtwerken erstellt. Mitten in den Wäldern um Bartholomä werden künftig drei Großwindanlagen mit 199 Metern Höhe Strom erzeugen. Am Dienstag besichtigte der Gemeinderat die künftigen Stromerzeuger in der Nähe der Kitzinghöfe. weiter