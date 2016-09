Stefanie und Thorsten Mews stinkt’s. So gewaltig, dass das Paar seine Wahlheimat Schwäbisch Gmünd nach nur einem Jahr wieder verlassen will. Der Grund ist ein Gestank, der regelmäßig auftritt und ihre Lebensqualität einschränkt, erzählen die beiden. Sie vermuten die Gießerei in der Weststadt als Verursacher. Diese muss nun Vorschläge weiter