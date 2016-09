Facebook macht dick und depressiv, Computerspiele sind so suchterregend wie Kokain, Kinder aus der „Unterschicht“ können schlechter sprechen, weil ihre Eltern nur mit Smartphone und TV beschäftigt sind. Am Dienstag hielt der Hirnforscher Manfred Spitzer einen Vortrag in der Aalener Stadthalle und stellte dabei einer ganzen Generation weiter