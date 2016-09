Jugendredakteurin Jessica Hauff (15) gibt Tipps für Freizeitgestaltung in der goldenen Jahreszeit

Der Herbst ist da: Am heutigen Donnerstag, 22. September, ist Herbstanfang. Die Sonnenstrahlen verlieren an Kraft, es wird kühler und die Tage werden wieder kürzer. Bis Mittwoch, 21. Dezember, dauert die dritte Jahreszeit. Aber kein Grund trübsinnig zu werden, auch an herbstlichen Tagen kann man Interessantes erleben. weiter