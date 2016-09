Großer Zuspruch bei DRK-Aktionstag „Es liegt in deiner Hand, mach mit“auf dem Johannisplatz

Mit der Aktion „Es liegt in deiner Hand, mach mit“ startet das Deutsche Rote Kreuz DRK in die Woche des Ehrenamtes. Auf dem Johannisplatz wurden am Mittwoch vielerlei Mahlzeiten und kleinere Köstlichkeiten aus vielen Ländern angeboten – und zwar kostenlos. weiter