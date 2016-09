Der Sprechtrainer Michael Rossié sieht in der Authentizität das größte Erfolgsrezept

„Sich in Szene setzen, ohne sich in Szene zu setzen“ – der Titel des Vortrages von Michael Rossié macht neugierig. Steckt da nicht ein Widerspruch drin? Den ließ der Sprechtrainer und Coach gar nicht erst aufkommen. Dafür unterhielt der ausgebildete Schauspieler die rund 100 Gäste in der Manufaktur B26, eingeladen von Zahnarzt Dr. weiter