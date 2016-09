In Welzheim, in Mögglingen und jetzt in Gmünd: Hakenkreuze und rechte Schmierereien an Moscheen häufen sich. Darauf wies der türkische Generalkonsul Ahmet Akinti hin, als er am Montag die Gmünder Ditib-Gemeinde besuchte. Die Polizei hat noch keinen konkreten Tatverdacht, zweifelt aber daran, dass der Täter bewusst eine klare Botschaft vermitteln weiter