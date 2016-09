„Rassismus und Fremdenfeindschaft: Herausforderungen für die Demokratie.“ Unter diesem Titel stand der Eröffnungsvortrag zur interkulturellen Woche in Aalen am Montagabend im Torhaus. Der Historiker Prof. Wolfgang Benz nahm seine Zuhörer mit auf einen Diskurs durch das Thema in Geschichte und Gegenwart. weiter