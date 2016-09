Aalen.

„Menschenrechte kennen keine Grenzen“ ist in diesem Jahr das Motto zum „Tag des Flüchtlings“ am Freitag, 30. September. In Aalen gibt es dazu eine Veranstaltung des Vereins Aufwind und der Kulturküche: „Minderjährige Flüchtlinge – Menschen wie du und ich“. Unter dieser weiter