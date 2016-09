Bundesprogramm fördert schwerpunktmäßig sprachliche Bildung in ausgewählten Aalener Einrichtungen

Fünf Kindergärten in Aalen sind für die Teilnahme am Bundesprogramm "Sprach-Kitas" ausgewählt worden . Mit dem neuen Programm fördert das Bundesfamilienministerium sprachliche Bildung im Alltag als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Bundesweit werden 400 Millionen Euro ausgegeben - 500.000 Euro davon fließen nach Aalen. weiter