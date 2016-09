Irgendwo im Keller hat er noch ein Döner-Tier verstaut. Erinnerungen an eine Zeit, als Florian Simbeck gemeinsam mit seinem Kollegen John Friedmann als Komikerduo „Erkan und Stefan“ durch das Land tourten. Die Kunstfigur „Stefan“ ist in einer Kiste auf dem Dachboden verstaut. Florian Simbeck wagt sich an sein zweites weiter