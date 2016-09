Der Pflegewissenschaftler Dr. Johannes Nau forscht seit Jahren zu Gewalt und Aggression in der Pflege. Am Mittwoch, 5. Oktober, referiert der Experte auf Einladung der DAA Berufsfachschule für Altenpflege in Aalen zu dem Thema. Aggression, so machte Nau im Interview mit Dagmar Oltersdorf deutlich, ist auch ein Problem für pflegende Angehörige. weiter