Herderich: Abschied von „meiner Raiba-Familie“

Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Mutlangen geht mit viel Lob in den Ruhestand – und hinterlässt eine kerngesunde Bank

Es war bewegend, als sich Dietmar Herderich am Mittwoch im vollbesetzten Mutlanger Forum von „meiner Raiffeisenbank-Familie“ verabschiedete. Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Mutlangen geht am 1. November in den Vorruhestand – bei seiner letzten Generalversammlung präsentierte er den Mitgliedern glänzende Bilanzzahlen weiter