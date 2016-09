Nach zwei Siegen in Folge winkt der Traumstart: Der TSB Gmünd kann sein Punktekonto auf 6:2 Zähler ausbauen und so einen wunderbaren Auftakt in die neue Runde schaffen. Dafür jedoch wird noch mehr Druck nötig sein – und zwar von Anfang an. Anpfiff am Samstag gegen die HSG Konstanz II ist um 19.30 Uhr in der Großsporthalle. weiter