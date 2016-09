Kunstturnen, Bundesliga: TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau turnt in Straubenhardt

Nach der Verletzung von Toppmann Andreas Toba zählt für den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau in dieser Bundesliga-Saison nichts als der Klassenerhalt. Zum Auftakt geht es am Samstag nach Straubenhardt, wo Helge Liebrich und Kollegen ab 18 Uhr an die Geräte gehen. weiter